Аксиния Мартинова
Место рожденияд.Селишня
Дата рождения1754
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Селишня
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Спиридонов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Аверьян Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Спиридонов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Аксиния меньшая
Отец ребёнка: Фёдор Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Спиридонов
Смерть
1795