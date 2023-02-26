Аксиния Мартинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксиния Мартинова

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Место рождения

д.Селишня

Дата рождения

1754

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Селишня
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Спиридонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Аверьян Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Спиридонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Аксиния меньшая

Отец ребёнка: Фёдор Спиридонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Спиридонов

Смерть
1795
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