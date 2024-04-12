Рагозина (Антропова) Анфуса Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозина (Антропова) Анфуса Козмина

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Место рождения

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Антропов Козма

Мать: не указана

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.05.1830

Муж: Рагозин Василий Иванов

Рождение ребёнка
30.10.1831

Сын: Рагозин Косма Васильев

Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1833

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1835

Сын: Рагозин Козма Васильев

Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1836

Сын: Рагозин Васильев

Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1838

Сын: Рагозин Никита Васильев

Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1839

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1839

Сын: Рагозин Дорофей Васильев

Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1840

Сын: Рагозин Симион Васильев

Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.10.1845

Сын: Рагозин Евфимий Васильев

Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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