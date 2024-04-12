Рагозина (Антропова) Анфуса Козмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Антропов Козма
Бракосочетание
15.05.1830
Рождение ребёнка
30.10.1831
Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов
Рождение ребёнка
07.06.1833
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1835
Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов
Рождение ребёнка
03.08.1836
Сын: Рагозин Васильев
Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1838
Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1839
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1839
Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов
Рождение ребёнка
01.09.1840
Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов
Рождение ребёнка
13.10.1845
Отец ребёнка: Рагозин Василий Иванов
Смерть
Неизвестно