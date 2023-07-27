Рагозин Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Рагозин Иван Архиппов
Бракосочетание
15.05.1830
Жена: Рагозина Анфуса Козмина
Рождение ребёнка
30.10.1831
Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина
Рождение ребёнка
07.06.1833
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина
Рождение ребёнка
29.06.1835
Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина
Рождение ребёнка
03.08.1836
Сын: Рагозин Васильев
Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина
Рождение ребёнка
29.03.1838
Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина
Рождение ребёнка
04.06.1839
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина
Рождение ребёнка
04.06.1839
Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина
Рождение ребёнка
01.09.1840
Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина
Рождение ребёнка
13.10.1845
Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина
Смерть
Неизвестно