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Рагозин Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Рагозин Иван Архиппов

Мать: Рагозина Екатерина Федорова

Бракосочетание
15.05.1830

Жена: Рагозина Анфуса Козмина

Рождение ребёнка
30.10.1831

Сын: Рагозин Косма Васильев

Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1833

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1835

Сын: Рагозин Козма Васильев

Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1836

Сын: Рагозин Васильев

Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1838

Сын: Рагозин Никита Васильев

Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1839

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1839

Сын: Рагозин Дорофей Васильев

Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1840

Сын: Рагозин Симион Васильев

Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.10.1845

Сын: Рагозин Евфимий Васильев

Мать ребёнка: Рагозина Анфуса Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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