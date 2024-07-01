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Тараканов Пётр Павлович

Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

23.12.1909

Дата смерти

16.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1909

Отец: Тараканов Павел Васильевич

Мать: Тараканова Анна Петровна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова (Горнушенкова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Тараканов Лев Петрович

Мать ребёнка: Тараканова (Горнушенкова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Тараканова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Тараканова (Горнушенкова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Тараканов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Тараканова (Горнушенкова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
07.11.1949

Сын: Тараканов Павел Петрович

Мать ребёнка: Тараканова (Горнушенкова) Анна Степановна

Чернуха, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.07.1988

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