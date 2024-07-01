Тараканов Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения23.12.1909
Дата смерти16.07.1988
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Тараканова (Горнушенкова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Тараканова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Тараканова (Горнушенкова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Тараканов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Тараканова (Горнушенкова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
07.11.1949
Мать ребёнка: Тараканова (Горнушенкова) Анна Степановна
Чернуха, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.07.1988