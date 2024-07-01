Тараканова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Талисова (Тараканова) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Тараканов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Полина Павловна
Отец ребёнка: Тараканов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Тараканов Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1909
Отец ребёнка: Тараканов Павел Васильевич
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
Неизвестно