Тараканова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Талисова (Тараканова) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Тараканов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Полина Павловна

Отец ребёнка: Тараканов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Тараканов Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
23.12.1909

Сын: Тараканов Пётр Павлович

Отец ребёнка: Тараканов Павел Васильевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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