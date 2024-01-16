Заболоцкая Федосья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1828
Сын: Заболоцкий Викул Гурьянович
Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1831
Сын: Заболоцкий Дементий Гурьянович
Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1836
Сын: Заболоцкий Леонтий Гурьянович
Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1841
Сын: Заболоцкий Михайло (Михаил) Гурьянович
Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1847
Сын: Заболоцкий (заболотский) Павел Гурьянович
Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1854
Сын: Заболоцкий Михей Гурьянович
Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Агафья Гурьяновна
Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно