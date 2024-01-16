Заболоцкая Федосья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкая Федосья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Заболоцкий Викул Гурьянович

Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1831

Сын: Заболоцкий Дементий Гурьянович

Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1836

Сын: Заболоцкий Леонтий Гурьянович

Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1841

Сын: Заболоцкий Михайло (Михаил) Гурьянович

Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1847

Сын: Заболоцкий (заболотский) Павел Гурьянович

Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1854

Сын: Заболоцкий Михей Гурьянович

Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Агафья Гурьяновна

Отец ребёнка: Заболоцкий Гурьян Степанович

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболоцкий Гурьян Степанович

Смерть
Неизвестно
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