Заболоцкий (Заболотский) Павел Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкий (Заболотский) Павел Гурьянович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Заболоцкий Гурьян Степанович

Мать: Заболоцкая Федосья Афанасьевна

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Шамова Степанида Павловна

Мать ребёнка: Заболоцкая Васса Фадеевна

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Рождение ребёнка
1882

Сын: Заболоцкий (заболотский) Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Заболоцкая Васса Фадеевна

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Марья (Мария) Павловна

Мать ребёнка: Заболоцкая Васса Фадеевна

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Рождение ребёнка
1888

Сын: Заболоцкий (заболотский) Арсентий (Аксентий) Павлович

Мать ребёнка: Заболоцкая Васса Фадеевна

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Устинья Павловна

Мать ребёнка: Заболоцкая Васса Фадеевна

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболоцкая Васса Фадеевна

Смерть
Неизвестно
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