Заболоцкий (Заболотский) Павел Гурьянович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Шамова Степанида Павловна
Мать ребёнка: Заболоцкая Васса Фадеевна
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Рождение ребёнка
1882
Сын: Заболоцкий (заболотский) Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Заболоцкая Васса Фадеевна
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Марья (Мария) Павловна
Мать ребёнка: Заболоцкая Васса Фадеевна
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Рождение ребёнка
1888
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Устинья Павловна
Мать ребёнка: Заболоцкая Васса Фадеевна
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно