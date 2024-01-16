Шамова (Заболоцкая) Степанида Павловна
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шамов Яков Андреевич
Отец ребёнка: Шамов Андрей Артамонович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Шамов Андрей Артамонович
д. Сидорово Курагинская волость
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Шамов Андрей Артамонович
п. Сидоровский
Рождение ребёнка
02.07.1904
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Шамов Андрей Артамонович
Рождение ребёнка
29.05.1908
Дочь: Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Шамов Андрей Артамонович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Шамов Андрей Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно