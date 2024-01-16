Шамова (Заболоцкая) Степанида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамова (Заболоцкая) Степанида Павловна

Шамова (Заболоцкая) Степанида Павловна

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Заболоцкий (заболотский) Павел Гурьянович

Мать: Заболоцкая Васса Фадеевна

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость д. Малые Вершинята
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шамов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Шамов Андрей Артамонович

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Шамов Андрей Артамонович

д. Сидорово Курагинская волость
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Шамов Андрей Артамонович

п. Сидоровский
Рождение ребёнка
02.07.1904

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Шамов Андрей Артамонович

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.05.1908

Дочь: Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Шамов Андрей Артамонович

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шамов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Шамов Андрей Артамонович

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамов Андрей Артамонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close