Заболоцкий Дементий Гурьянович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Домна Дементьевна
Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Анна Егоровна
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Бракосочетание
Неизвестно
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Смерть
Неизвестно