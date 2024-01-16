Заболоцкий Дементий Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаболоцкий Дементий Гурьянович

Заболоцкий Дементий Гурьянович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Заболоцкий Гурьян Степанович

Мать: Заболоцкая Федосья Афанасьевна

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Домна Дементьевна

Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Анна Егоровна

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболоцкая (заболотская) Анна Егоровна

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close