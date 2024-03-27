Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИхсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович

Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович

Место рождения

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния

Дата рождения

25.08.1912

Дата смерти

13.10.1958

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912

Отец: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович

Мать: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Бракосочетание
10.08.1937

Жена: Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна

Рождение ребёнка
08.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.10.1958
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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