Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович
Место рожденияд.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Дата рождения25.08.1912
Дата смерти13.10.1958
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912
Отец: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович
Мать: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Бракосочетание
10.08.1937
Рождение ребёнка
08.09.1941
Рождение ребёнка
01.01.1947
Рождение ребёнка
24.05.1949
Рождение ребёнка
04.10.1951
Рождение ребёнка
05.03.1955
Рождение ребёнка
28.10.1957
Смерть
13.10.1958
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно