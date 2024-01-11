Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна

Место рождения

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1918

Дата смерти

01.02.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Валитов Ахуньян

Мать: Валитова Гайниямал

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
10.08.1937

Муж: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
08.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.02.1960
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
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