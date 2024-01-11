Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна
Место рожденияд.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1918
Дата смерти01.02.1960
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Валитов Ахуньян
Мать: Валитова Гайниямал
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
10.08.1937
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
08.09.1941
Рождение ребёнка
01.01.1947
Рождение ребёнка
24.05.1949
Рождение ребёнка
04.10.1951
Рождение ребёнка
05.03.1955
Рождение ребёнка
28.10.1957
Смерть
01.02.1960
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР