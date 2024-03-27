Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1881
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ихсанов Зиннат (Первый) Галимович
Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович
Рождение ребёнка
25.08.1912
Сын: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович
Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ихсанов Гиният (Гиниятулла) Галимович
Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Салимова (Ихсанова) Зифа Галимовна
Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1931
Смерть
1971
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно