Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1881

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Мать: Тимербулатова Минжамал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ихсанов Зиннат (Первый) Галимович

Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович

Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович

Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ихсанов Гиният (Гиниятулла) Галимович

Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Салимова (Ихсанова) Зифа Галимовна

Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Миннигалим (Галим) Сальманович

Смерть
1971
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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