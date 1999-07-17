Шеенко (Курганская) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеенко (Курганская) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

22.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1933

Дочь: Непиющих Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Шеенко Алексей

Рождение ребёнка
24.02.1933

Дочь: Марченко Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Шеенко Алексей

Смерть
22.08.1990
с. Радьковка, Прохоровского района, Белгородской области
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