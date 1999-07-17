Шеенко (Курганская) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти22.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1933
Дочь: Непиющих Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Шеенко Алексей
Рождение ребёнка
24.02.1933
Дочь: Марченко Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Шеенко Алексей
Смерть
22.08.1990
с. Радьковка, Прохоровского района, Белгородской области