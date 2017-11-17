Марченко (Шеенко) Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Шеенко) Зинаида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1933

Дата смерти

17.11.2017

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1933

Отец: Шеенко Алексей

Мать: Шеенко (Курганская) Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Петр Митрофанович

Рождение ребёнка
24.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Петр Митрофанович

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
17.11.2017

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