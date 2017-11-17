Марченко (Шеенко) Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1933
Дата смерти17.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1933
Отец: Шеенко Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марченко Петр Митрофанович
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
17.11.2017