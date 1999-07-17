Непиющих (Шеенко) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непиющих (Шеенко) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1933

Дата смерти

17.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1933

Отец: Шеенко Алексей

Мать: Шеенко Софья

Рождение ребёнка
27.10.1958

Дочь: Непиющих Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Непиющих Анатолий

Рождение ребёнка
1962

Сын: Непиющих Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Непиющих Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непиющих Анатолий

Смерть
17.07.1999
Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
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