Непиющих (Шеенко) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1933
Дата смерти17.07.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1933
Отец: Шеенко Алексей
Мать: Шеенко Софья
Рождение ребёнка
27.10.1958
Дочь: Непиющих Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Непиющих Анатолий
Рождение ребёнка
1962
Сын: Непиющих Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Непиющих Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Непиющих Анатолий
Смерть
17.07.1999
Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область