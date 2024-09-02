Батаногов Стефан Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 271 Деревни Доновой крестьянин Стефан Дмитриевич Батаногов и законная жена его Марфа Леонтьевна, православные. ... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1855
Сын: Батаногов Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Батаногова (Паршакова) Марфа Леонтьевна
1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 271 Деревни Доновой крестьянин Стефан Дмитриевич Батаногов и законная жена его Марфа Леонтьевна, православные. ... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1857
Дочь: Батаногова (Батаногова) Мария Стефановна
Мать ребёнка: Батаногова (Паршакова) Марфа Леонтьевна
1 января 1857 — 31 декабря 1857 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №188, стр. 155 Деревни Доновой крестьянин Стефан Дмитриевич Батаногов и законная жена его Марфа Леонтьевна, православные. ... Показать все
Смерть
Неизвестно