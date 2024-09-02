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Батаногов Стефан Дмитриевич

Место рождения

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батаногова (Паршакова) Марфа Леонтьевна

1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 271 Деревни Доновой крестьянин Стефан Дмитриевич Батаногов и законная жена его Марфа Леонтьевна, православные. ... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1855

Сын: Батаногов Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Батаногова (Паршакова) Марфа Леонтьевна

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 271 Деревни Доновой крестьянин Стефан Дмитриевич Батаногов и законная жена его Марфа Леонтьевна, православные. ... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1857

Дочь: Батаногова (Батаногова) Мария Стефановна

Мать ребёнка: Батаногова (Паршакова) Марфа Леонтьевна

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1857 — 31 декабря 1857 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №188, стр. 155 Деревни Доновой крестьянин Стефан Дмитриевич Батаногов и законная жена его Марфа Леонтьевна, православные. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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