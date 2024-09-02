Батаногова (Паршакова) Марфа Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батаногова (Паршакова) Марфа Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батаногов Стефан Дмитриевич

1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 271 Деревни Доновой крестьянин Стефан Дмитриевич Батаногов и законная жена его Марфа Леонтьевна, православные. ... Показать все
Место жительства
1855
Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 271
Рождение ребёнка
07.02.1855

Сын: Батаногов Алексей Стефанович

Отец ребёнка: Батаногов Стефан Дмитриевич

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1855 — 31 декабря 1855 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №176, стр. 271 Деревни Доновой крестьянин Стефан Дмитриевич Батаногов и законная жена его Марфа Леонтьевна, православные. ... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1857

Дочь: Батаногова (Батаногова) Мария Стефановна

Отец ребёнка: Батаногов Стефан Дмитриевич

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1857 — 31 декабря 1857 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №188, стр. 155 Деревни Доновой крестьянин Стефан Дмитриевич Батаногов и законная жена его Марфа Леонтьевна, православные. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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