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Фадеев Василий Васильевич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

30.12.1922

Дата смерти

16.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1922

Отец: Фадеев Василий Адрианович

Мать: Фадеева Клавдия Федоровна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
14.11.1948

Жена: Фадеева Зинаида Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева Зинаида Григорьевна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
16.03.2018
Жуковский, Жуковский, Московская область
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