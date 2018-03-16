Фадеев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1922
Дата смерти16.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1922
Бракосочетание
14.11.1948
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фадеева Зинаида Григорьевна
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
16.03.2018
Жуковский, Жуковский, Московская область