(Панкевич) Людмила
Место рожденияНовосибирская область, Ордынский район
Дата рождения06.08.1953
Дата смерти25.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1953
Отец: Панкевич Федор Никитович
Мать: (Брагина) Екатерина
Рождение ребёнка
16.06.1983
Сын: Панкевич Руслан
Отец ребёнка: Панкевич Виктор
Рождение ребёнка
20.04.1990
Дочь: Логвиненко (Баландина) Татьяна
Отец ребёнка: Баландин Александр
Смерть
25.07.2020