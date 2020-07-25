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(Панкевич) Людмила

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Место рождения

Новосибирская область, Ордынский район

Дата рождения

06.08.1953

Дата смерти

25.07.2020

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1953

Отец: Панкевич Федор Никитович

Мать: (Брагина) Екатерина

Рождение ребёнка
16.06.1983

Сын: Панкевич Руслан

Отец ребёнка: Панкевич Виктор

Рождение ребёнка
20.04.1990

Дочь: Логвиненко (Баландина) Татьяна

Отец ребёнка: Баландин Александр

Смерть
25.07.2020

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