Логвиненко Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвиненко Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баландин Александр Михайлович

Мать: Панкевич Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
22.05.2008

Дочь: Клюева Вероника Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.11.2009

Сын: Клюев Константин Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.05.2015

Сын: Логвиненко Давид Русланович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логвиненко Руслан Васильевич

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