Логвиненко Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.2008
Дочь: Клюева Вероника Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.11.2009
Сын: Клюев Константин Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.05.2015
Сын: Логвиненко Давид Русланович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно