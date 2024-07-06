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Панкевич Федор Никитович

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Место рождения

Крутиха

Дата рождения

08.02.1919

Дата смерти

25.06.1963

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

1947 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1919

Отец: Панкевич Никита Кириллович

Мать: Панкевич ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Брагина) Нина Васильевна

Мать ребёнка: (Брагина) Екатерина

Рождение ребёнка
06.08.1953

Дочь: (Панкевич) Людмила

Мать ребёнка: (Брагина) Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.06.1963

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