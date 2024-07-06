Панкевич Федор Никитович
Место рожденияКрутиха
Дата рождения08.02.1919
Дата смерти25.06.1963
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1919
Отец: Панкевич Никита Кириллович
Мать: Панкевич ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Брагина) Нина Васильевна
Мать ребёнка: (Брагина) Екатерина
Рождение ребёнка
06.08.1953
Дочь: (Панкевич) Людмила
Мать ребёнка: (Брагина) Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.06.1963