Панкевич Никита Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти27.08.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Панкевич Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерилина (Панкевич) Татьяна
Мать ребёнка: Панкевич ?
Рождение ребёнка
08.02.1919
Мать ребёнка: Панкевич ?
Смерть
27.08.1956
Причина смерти: Кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно