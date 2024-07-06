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Панкевич Никита Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

27.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Панкевич Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкевич Наталья Иннокентиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкевич (Шаромова) Александра Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерилина (Панкевич) Татьяна

Мать ребёнка: Панкевич ?

Рождение ребёнка
08.02.1919

Сын: Панкевич Федор Никитович

Мать ребёнка: Панкевич ?

Смерть
27.08.1956
Причина смерти: Кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно

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