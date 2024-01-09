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Якубовский Владимир Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

?.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Якубовский Арсентий Юфимович

Мать: Якубовская (Попова) Наталья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1951

Сын: Якубовский Виктор Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.1954

Дочь: Филипенко (Якубовская) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.08.1954

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