Якубовский Владимир Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти?.08.1954
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1951
Сын: Якубовский Виктор Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1954
Дочь: Филипенко (Якубовская) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.08.1954