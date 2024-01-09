Якубовская (Попова) Наталья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рзаева (Якубовская) Валентина Арсентьевна
Отец ребёнка: Якубовский Арсентий Юфимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Середницкая (Якубовская) Мария Арсентьевич
Отец ребёнка: Якубовский Арсентий Юфимович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Якубовский Владимир Арсентьевич
Отец ребёнка: Якубовский Арсентий Юфимович
Смерть
1986