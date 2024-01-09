Якубовская (Попова) Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская (Попова) Наталья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рзаева (Якубовская) Валентина Арсентьевна

Отец ребёнка: Якубовский Арсентий Юфимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Арсентий Юфимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Середницкая (Якубовская) Мария Арсентьевич

Отец ребёнка: Якубовский Арсентий Юфимович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Якубовский Владимир Арсентьевич

Отец ребёнка: Якубовский Арсентий Юфимович

Смерть
1986

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