Славнова Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868 ст.
Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Ковинова (Славнова) Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.
Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1877 ст.
Дочь: (Славнова) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
12.06.1878 ст.
Дочь: Кротова (Славнова) Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
02.04.1881 ст.
Сын: Славнов Василий Семенович
Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
26.02.1883 ст.
Дочь: (Славнова) Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
08.06.1886 ст.
Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
29.04.1889 ст.
Сын: Славнов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич
Смерть
Неизвестно