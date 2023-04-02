Славнова Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славнова Татьяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славнов Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Славнов Кузьма Семёнович

Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Ковинова (Славнова) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.

Сын: Славнов Яков Семёнович

Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1877 ст.

Дочь: (Славнова) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1878 ст.

Дочь: Кротова (Славнова) Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1881 ст.

Сын: Славнов Василий Семенович

Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1883 ст.

Дочь: (Славнова) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1886 ст.

Сын: Славнов Петр Семёнович

Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1889 ст.

Сын: Славнов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Славнов Семен Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно

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