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Славнов Яков Семёнович

Место рождения

Крюково, Истра, Московская область

Дата рождения

27.04.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1874 ст.

Отец: Славнов Семен Алексеевич

Мать: Славнова Татьяна Матвеевна

Крюково, Истра, Московская область
Бракосочетание
29.05.1900 ст.

Жена: Славнова Вера Петровна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1901 ст.

Сын: Славнов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1904 ст.

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1906 ст.

Сын: Славнов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1907 ст.

Сын: Славнов Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.1908 ст.

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1911 ст.

Сын: Славнов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.

Сын: Славнов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна

Крюково, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
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