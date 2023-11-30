Славнов Яков Семёнович
Место рождения
Дата рождения27.04.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1874 ст.
Бракосочетание
29.05.1900 ст.
Жена: Славнова Вера Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1901 ст.
Сын: Славнов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна
Рождение ребёнка
22.01.1904 ст.
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1906 ст.
Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна
Рождение ребёнка
20.04.1907 ст.
Сын: Славнов Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна
Рождение ребёнка
27.12.1908 ст.
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1911 ст.
Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.
Сын: Славнов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Славнова Вера Петровна
Смерть
Неизвестно