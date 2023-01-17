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Скорниченко Григорий Авдеевич

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Место рождения

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

11.11.1901

Дата смерти

31.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1901

Отец: Скорниченко Авдей Алексеев

Мать: Скорниченко Стефанида Яковлева

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.11.1924

Дочь: Куренкова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Скорниченко Мария Борисовна

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
1924

Жена: Скорниченко Мария Борисовна

Коларово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Плюскова Августа Григорьевна

Мать ребёнка: Скорниченко Мария Борисовна

Образование
Неизвестно
4 класса начальной школы в дер. Батурино, окончил в 1912
Смерть
31.12.1991
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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