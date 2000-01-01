Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Плюскова (Скорниченко) Августа Григорьевна
Плюскова (Скорниченко) Августа Григорьевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Пол
Женский
Отец
Скорниченко Григорий Авдеевич
1901 г.р.
Мать
Скорниченко (Растригина) Мария Борисовна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Скорниченко Григорий Авдеевич
Мать:
Скорниченко Мария Борисовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия