Плюскова (Скорниченко) Августа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюскова (Скорниченко) Августа Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Скорниченко Григорий Авдеевич

Мать: Скорниченко Мария Борисовна

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