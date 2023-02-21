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Скорниченко Авдей Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1882

Жена: Скорниченко Стефанида Яковлева

Рождение ребёнка
05.05.1889

Дочь: Ирина Авдеевна

Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.04.1890

Сын: Скорниченко Семен Авдеевич

Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
03.07.1891

Сын: Скорниченко Прокопий Авдеевич

Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.07.1892

Дочь: Ольга Авдеевна

Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева

Рождение ребёнка
13.11.1893

Сын: Скорниченко Иван Авдеевич

Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Авдеевна

Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева

Рождение ребёнка
05.08.1899

Дочь: Мария Авдеевна

Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева

Рождение ребёнка
10.11.1900

Дочь: Мария Авдеевна

Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.11.1901

Сын: Скорниченко Григорий Авдеевич

Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.12.1904

Дочь: Татьяна Авдеевна

Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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