Скорниченко Авдей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1882
Рождение ребёнка
05.05.1889
Дочь: Ирина Авдеевна
Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
09.04.1890
Сын: Скорниченко Семен Авдеевич
Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
03.07.1891
Сын: Скорниченко Прокопий Авдеевич
Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
17.07.1892
Дочь: Ольга Авдеевна
Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
13.11.1893
Сын: Скорниченко Иван Авдеевич
Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Авдеевна
Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
05.08.1899
Дочь: Мария Авдеевна
Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
10.11.1900
Дочь: Мария Авдеевна
Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
11.11.1901
Сын: Скорниченко Григорий Авдеевич
Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
26.12.1904
Дочь: Татьяна Авдеевна
Мать ребёнка: Скорниченко Стефанида Яковлева
Смерть
Неизвестно