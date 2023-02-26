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Тимофей Тимофеев

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

27.02.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: ?

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ксения Тимофеева

Мать ребёнка: Агафия Лазарева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.10.1833

Жена: Агафия Лазарева

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Агафия Лазарева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Герасим Тимофеев

Мать ребёнка: Агафия Лазарева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дудкина Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Агафия Лазарева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Агафия Лазарева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
27.02.1864
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от живота
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