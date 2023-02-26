Тимофей Тимофеев
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1791
Дата смерти27.02.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ксения Тимофеева
Мать ребёнка: Агафия Лазарева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.10.1833
Жена: Агафия Лазарева
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1839
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Агафия Лазарева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Герасим Тимофеев
Мать ребёнка: Агафия Лазарева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дудкина Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Агафия Лазарева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Агафия Лазарева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
27.02.1864
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от живота