Иван Тимофеев
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839
Отец: Тимофей Тимофеев
Мать: Агафия Лазарева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1859
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Марина Данилова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Данилова
Смерть
Неизвестно