Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеев

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

До 1813 г.р.

Жена

До 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839

Отец: Тимофей Тимофеев

Мать: Агафия Лазарева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1859

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Марина Данилова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Данилова

Смерть
Неизвестно
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