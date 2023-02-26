Ксения Тимофеева
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Тимофей Тимофеев
Мать: Агафия Лазарева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1844
Муж: Пётр Григорьев
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1847
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1852
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1865
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Абрамова Домна (Доминика) Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно