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Ксения Тимофеева

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Тимофей Тимофеев

Мать: Агафия Лазарева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1844

Муж: Пётр Григорьев

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1847

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1852

Сын: Григорий Петров

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1865

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Абрамова Домна (Доминика) Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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