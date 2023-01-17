Кузьмин Степан Лукьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Кузьмин Лукьян Васильевич
Мать: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Кузьмина Марфа Петровна
Бракосочетание
До 1829
Жена: Кузьмина Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Надежда Степановна
Мать ребёнка: Кузьмина Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Кузьмин Никифор Степанович
Мать ребёнка: Кузьмина Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Кузьмина Марфа Петровна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно