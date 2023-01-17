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Кузьмин Степан Лукьянович

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Кузьмин Лукьян Васильевич

Мать: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Кузьмина Марфа Петровна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1829

Жена: Кузьмина Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Надежда Степановна

Мать ребёнка: Кузьмина Марфа Петровна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Кузьмин Никифор Степанович

Мать ребёнка: Кузьмина Марфа Петровна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Кузьмина Марфа Петровна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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