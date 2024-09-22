Кузьмина Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1829
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Кузьмина) Анна Степановна
Отец ребёнка: Кузьмин Степан Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Шаманина (Кузьмина) Надежда Степановна
Отец ребёнка: Кузьмин Степан Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Кузьмин Никифор Степанович
Отец ребёнка: Кузьмин Степан Лукьянович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кузьмина (Кузьмина) Александра Степановна
Отец ребёнка: Кузьмин Степан Лукьянович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно