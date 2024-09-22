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Кузьмина Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1829

Муж: Кузьмин Степан Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Кузьмина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Кузьмин Степан Лукьянович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Шаманина (Кузьмина) Надежда Степановна

Отец ребёнка: Кузьмин Степан Лукьянович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Кузьмин Никифор Степанович

Отец ребёнка: Кузьмин Степан Лукьянович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кузьмина (Кузьмина) Александра Степановна

Отец ребёнка: Кузьмин Степан Лукьянович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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