Аграфена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Андрей Никитин
Мать: Мелания Степанова
Бракосочетание
11.01.1848
Муж: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
?.10.1859
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1861
Сын: Федор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
12.07.1863
Сын: Фаддеев Илья Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Смерть
Неизвестно