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Аграфена Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Андрей Никитин

Мать: Мелания Степанова

Бракосочетание
11.01.1848

Муж: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Фаддеев Гавриил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
?.10.1859

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Федор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
12.07.1863

Сын: Фаддеев Илья Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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