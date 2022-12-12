Мелания Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти05.02.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Аграфена Андреева
Отец ребёнка: Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Аксиния Андреева
Отец ребёнка: Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Андрей Никитин
Рождение ребёнка
08.10.1842
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Никитин
Смерть
05.02.1886