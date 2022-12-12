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Мелания Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

05.02.1886

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1829

Сын: Миронов Федор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Аграфена Андреева

Отец ребёнка: Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1834

Сын: Миронов Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Аксиния Андреева

Отец ребёнка: Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1839

Сын: Никитин Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Никитин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1842

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Никитин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Никитин

Смерть
05.02.1886
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