Нарышкин Михаил Александрович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Нарышкин Михаил Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1845

умер 10.03.1916

Отец
Нарышкин Александр Михайлович12.03.1801 г.р.
Мать
Нарышкина (Казаринова) Анастасия Яковлевна04.10.1820 г.р.
Супруги
Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна?.05.1851 г.р.
Дети
Нарышкин Александр Михайлович03.09.1878 г.р.
Афанасьева (Нарышкина) Маргарита Михайловна1881 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Нарышкин Александр Михайлович

Мать: Нарышкина (Казаринова) Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
24.08.1875

Жена: Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
03.09.1878

Сын: Нарышкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Афанасьева (Нарышкина) Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
?.12.1881

Дочь: Бельская (Нарышкина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
29.08.1883

Дочь: Нарышкина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
02.10.1885

Дочь: Нарышкина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.12.1887

Дочь: Весёлкина (Нарышкина) Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
?.01.1890

Дочь: Нарышкина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
26.10.1891

Сын: Нарышкин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Нарышкин Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна

Смерть
10.03.1916

Мы используем куки для улучшения работы сайта.