Нарышкин Кирилл Михайлович 28.05.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Нарышкин Кирилл Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.05.1895

умер 09.10.1939, Ницца

Отец
Нарышкин Михаил Александрович1845 г.р.
Мать
Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна?.05.1851 г.р.
Супруги
Нарышкина (Розанова) Анна Сергеевна1900 г.р.
Нарышкина (Леэ) Магдалена Иосифовна?.10.1892 г.р.
Дети
Сарандинаки (Нарышкина) Анастасия Кирилловна?.03.1921 г.р.
Зверева (Нарышкина) Наталья Кирилловна1930 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1895

Отец: Нарышкин Михаил Александрович

Мать: Нарышкина (Карамзина) Наталья Александровна

Бракосочетание
1920

Жена: Нарышкина (Розанова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
?.03.1921

Дочь: Сарандинаки (Нарышкина) Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: Нарышкина (Розанова) Анна Сергеевна

Бракосочетание
До 1930

Жена: Нарышкина (Леэ) Магдалена Иосифовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Зверева (Нарышкина) Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Нарышкина (Леэ) Магдалена Иосифовна

Рождение ребёнка
28.04.1931

Дочь: Нарышкина Маргарита Кирилловна

Мать ребёнка: Нарышкина (Леэ) Магдалена Иосифовна

Смерть
09.10.1939

Мы используем куки для улучшения работы сайта.