Нарышкин Кирилл Михайлович
мужской, родился 28.05.1895
умер 09.10.1939, Ницца
ОтецНарышкин Михаил Александрович1845 г.р.
МатьНарышкина (Карамзина) Наталья Александровна?.05.1851 г.р.
Супруги
Нарышкина (Розанова) Анна Сергеевна1900 г.р.
Нарышкина (Леэ) Магдалена Иосифовна?.10.1892 г.р.
Дети
Сарандинаки (Нарышкина) Анастасия Кирилловна?.03.1921 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1895
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
?.03.1921
Дочь: Сарандинаки (Нарышкина) Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: Нарышкина (Розанова) Анна Сергеевна
Бракосочетание
До 1930
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Зверева (Нарышкина) Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Нарышкина (Леэ) Магдалена Иосифовна
Рождение ребёнка
28.04.1931
Дочь: Нарышкина Маргарита Кирилловна
Мать ребёнка: Нарышкина (Леэ) Магдалена Иосифовна
Смерть
09.10.1939