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Graf von Querfurt Gebhard IV

Место рождения

Of,Vitzenburg,Sachsen,Prussia

Дата рождения

Около 1320

Дата смерти

25.11.1383

Пол

Мужской

Отец

Около 1284 г.р.

Мать

Около 1288 г.р.

Дети

Около 1369 г.р.
Около 1370 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1320

Отец: von Querfurt Bruno Burchard

Мать: von Querfurt (von Barby-Muehlingen) Mechtild

Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Querfurt
Рождение ребёнка
Около 1369

Сын: von Querfurt Protze III

Мать ребёнка: Gräfin von Querfurt (von Schwarzburg) Mechtilde

Рождение ребёнка
Около 1370

Дочь: von Querfurt Jutta

Мать ребёнка: Gräfin von Querfurt (von Schwarzburg) Mechtilde

Смерть
25.11.1383

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