Graf von Querfurt Gebhard IV
Место рожденияOf,Vitzenburg,Sachsen,Prussia
Дата рожденияОколо 1320
Дата смерти25.11.1383
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1320
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Querfurt
Рождение ребёнка
Около 1369
Мать ребёнка: Gräfin von Querfurt (von Schwarzburg) Mechtilde
Рождение ребёнка
Около 1370
Дочь: von Querfurt Jutta
Мать ребёнка: Gräfin von Querfurt (von Schwarzburg) Mechtilde
Смерть
25.11.1383