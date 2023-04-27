von Querfurt Jutta
Место рожденияVitzenburg, Sachsen Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1370
Дата смерти1411
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1370
Рождение ребёнка
Около 1385
Дочь: von Anhalt -Zerbst (Askanier) Elisabeth
Отец ребёнка: von Anhalt-Zerbst Sigismund I
Бракосочетание
1386
Рождение ребёнка
1390
Сын: von Anhalt-Zerbst Georg Ältere
Отец ребёнка: von Anhalt-Zerbst Sigismund I
Смерть
1411