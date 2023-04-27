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von Querfurt Jutta

Место рождения

Vitzenburg, Sachsen Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1370

Дата смерти

1411

Пол

Женский

Отец

Около 1320 г.р.

Мать

Около 1334 г.р.

Муж

Около 1368 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1370

Отец: Graf von Querfurt Gebhard IV

Мать: Gräfin von Querfurt (von Schwarzburg) Mechtilde

Рождение ребёнка
Около 1385

Дочь: von Anhalt -Zerbst (Askanier) Elisabeth

Отец ребёнка: von Anhalt-Zerbst Sigismund I

Бракосочетание
1386

Муж: von Anhalt-Zerbst Sigismund I

Рождение ребёнка
1390

Сын: von Anhalt-Zerbst Georg Ältere

Отец ребёнка: von Anhalt-Zerbst Sigismund I

Смерть
1411

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