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von Querfurt Bruno Burchard

Место рождения

Vitzenburg

Дата рождения

Около 1284

Дата смерти

03.09.1367

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1238 г.р.

Дети

Около 1314 г.р.
Около 1320 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1284

Отец: von Querfurt Gebhard VII

Мать: von Querfurt (von Regenstein) Luitgard

Рождение ребёнка
Около 1314

Дочь: Querfurt (Querfurt) Jutta von

Мать ребёнка: von Querfurt (von Barby-Muehlingen) Mechtild

Рождение ребёнка
Около 1320

Сын: Graf von Querfurt Gebhard IV

Мать ребёнка: von Querfurt (von Barby-Muehlingen) Mechtild

Смерть
03.09.1367
Похороны
?.09.1367

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