von Querfurt Bruno Burchard
Место рожденияVitzenburg
Дата рожденияОколо 1284
Дата смерти03.09.1367
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1284
Рождение ребёнка
Около 1314
Дочь: Querfurt (Querfurt) Jutta von
Мать ребёнка: von Querfurt (von Barby-Muehlingen) Mechtild
Рождение ребёнка
Около 1320
Сын: Graf von Querfurt Gebhard IV
Мать ребёнка: von Querfurt (von Barby-Muehlingen) Mechtild
Смерть
03.09.1367
Похороны
?.09.1367