Киселев Семен Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Семен Федоров

Место рождения

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Киселев Федор Федоров

Мать: Киселева Прасковья Семенова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1789

Сын: Киселев Егор Семенов

Мать ребёнка: Киселева Неонила Петрова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Неонила Петрова

Смерть
Неизвестно
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