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Киселева Прасковья Семенова

Место рождения

с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда

Дата рождения

1733

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Белобородов Семен Иванов

Мать: не указана

с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1754

Сын: Киселев Семен Федоров

Отец ребёнка: Киселев Федор Федоров

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Киселев Макар Федоров

Отец ребёнка: Киселев Федор Федоров

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1758

Сын: Киселев Борис Федоров

Отец ребёнка: Киселев Федор Федоров

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Козлова Варвара Федорова

Отец ребёнка: Киселев Федор Федоров

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1765

Сын: Киселев Иван Федоров

Отец ребёнка: Киселев Федор Федоров

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Федор Федоров

Смерть
1795
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
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