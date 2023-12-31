Киселева Прасковья Семенова
Место рожденияс. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Дата рождения1733
Дата смерти1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Белобородов Семен Иванов
с. Сретенское Серебряково Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Киселев Федор Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Киселев Федор Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Киселев Федор Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Козлова Варвара Федорова
Отец ребёнка: Киселев Федор Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1765
Сын: Киселев Иван Федоров
Отец ребёнка: Киселев Федор Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда