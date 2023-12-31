Киселев Федор Федоров
Место рожденияСтрелецкая слобода Тамбовского уезда
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Киселев Федор
Мать: не указана
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Киселева Прасковья Семенова
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Киселева Прасковья Семенова
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Киселева Прасковья Семенова
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Козлова Варвара Федорова
Мать ребёнка: Киселева Прасковья Семенова
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1765
Сын: Киселев Иван Федоров
Мать ребёнка: Киселева Прасковья Семенова
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно