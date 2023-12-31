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Киселев Федор Федоров

Место рождения

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Киселев Федор

Мать: не указана

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1754

Сын: Киселев Семен Федоров

Мать ребёнка: Киселева Прасковья Семенова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Киселев Макар Федоров

Мать ребёнка: Киселева Прасковья Семенова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1758

Сын: Киселев Борис Федоров

Мать ребёнка: Киселева Прасковья Семенова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Козлова Варвара Федорова

Мать ребёнка: Киселева Прасковья Семенова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1765

Сын: Киселев Иван Федоров

Мать ребёнка: Киселева Прасковья Семенова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Прасковья Семенова

Смерть
Неизвестно
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