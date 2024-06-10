Потейко Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1889
Бракосочетание
07.10.1907
Никольск, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.02.1909
Дочь: Духова (Потейко) Софья Андреевна
Мать ребёнка: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна
Рождение ребёнка
30.09.1910
Мать ребёнка: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна
Рождение ребёнка
29.04.1912
Дочь: Потейко (Потейко) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна
Рождение ребёнка
15.09.1913
Сын: Потейко Константин Андреевич
Мать ребёнка: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна
Рождение ребёнка
01.11.1916
Дочь: Федоркевич (Потейко) Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна
Рождение ребёнка
19.01.1918
Сын: Потейко Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна
Смерть
Неизвестно