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Потейко Андрей Андреевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

13.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1889

Отец: Потейков Андрей Васильевич

Мать: Потейкова (Мороз) Анна Кондратьевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
07.10.1907

Жена: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна

Никольск, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.02.1909

Дочь: Духова (Потейко) Софья Андреевна

Мать ребёнка: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна

Рождение ребёнка
30.09.1910

Сын: Потейко Анания Андреевич

Мать ребёнка: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.04.1912

Дочь: Потейко (Потейко) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.09.1913

Сын: Потейко Константин Андреевич

Мать ребёнка: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.11.1916

Дочь: Федоркевич (Потейко) Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.01.1918

Сын: Потейко Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна

Смерть
Неизвестно

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