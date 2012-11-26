Потейко Григорий Андреевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.01.1918
Дата смерти26.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1918
Россия
Рождение ребёнка
02.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потейко (Ершова) Ирина Фроловна
Рождение ребёнка
26.08.1940
Сын: Потейко Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Потейко (Ершова) Ирина Фроловна
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Смерть
26.11.2012