Потейко Григорий Андреевич 19.01.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПотейко Григорий Андреевич

Потейко Григорий Андреевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

19.01.1918

Дата смерти

26.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1918

Отец: Потейко Андрей Андреевич

Мать: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна

Россия
Рождение ребёнка
02.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Ершова) Ирина Фроловна

Рождение ребёнка
26.08.1940

Сын: Потейко Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Потейко (Ершова) Ирина Фроловна

?
Смерть
26.11.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.