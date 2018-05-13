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Потейко Владимир Григорьевич

Место рождения

?

Дата рождения

26.08.1940

Дата смерти

13.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1940

Отец: Потейко Григорий Андреевич

Мать: Потейко (Ершова) Ирина Фроловна

Рождение ребёнка
15.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Сухинина) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Сухинина) Тамара Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
13.05.2018
Томск, город Томск, Томская область

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