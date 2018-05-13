Потейко Владимир Григорьевич
Место рождения?
Дата рождения26.08.1940
Дата смерти13.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1940
Рождение ребёнка
15.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потейко (Сухинина) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потейко (Сухинина) Тамара Ивановна
Смерть
13.05.2018