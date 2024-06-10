Потейко (Потейко) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1912
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1946
Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1950
Смерть
1954