Потейко (Потейко) Пелагея Андреевна 29.04.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потейко (Потейко) Пелагея Андреевна

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

29.04.1912

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1912

Отец: Потейко Андрей Андреевич

Мать: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниловский Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниловский Григорий Андреевич

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниловский Григорий Андреевич

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниловский Григорий Андреевич

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниловский Григорий Андреевич

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1954

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