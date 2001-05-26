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Потейко Константин Андреевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

15.09.1913

Дата смерти

26.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913

Отец: Потейко Андрей Андреевич

Мать: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Хиневич) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Хиневич) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Хиневич) Анастасия Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потейко (Хиневич) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Хиневич) Анастасия Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
26.05.2001
Омск, город Омск, Омская область

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