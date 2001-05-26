Потейко Константин Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1913
Дата смерти26.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1951
Смерть
26.05.2001
Омск, город Омск, Омская область