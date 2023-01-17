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Котов Василий Федорович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Котов Федор Васильевич

Мать: Котова Ирина Назаровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Сын: Котов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Котова Марина Михайловна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Котова Марина Михайловна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Котова Марина Михайловна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Марина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
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